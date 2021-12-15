Золото дешевеет 15 декабря в ожидании итогов заседания ФРС США

Цена золота в среду утром снижается в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,21%, или на 3,55 доллара, до 1768,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,22%, до 21,878 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в среду продолжается отрицательная динамика, в то время как инвесторы находятся в ожидании публикации итогов заседания ФРС США.

По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, есть предположения, что ФРС быстро завершит свою программу покупки облигаций и начнет повышать учётную ставку. "Ястребиный настрой ФРС отрицательно влияет на цены на золото, которые, по нашим прогнозам, упадут до 1700 долларов за унцию в первом квартале 2022 года", - добавили эксперты.