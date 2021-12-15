Финансовые новости
- |
- 15.12.21
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 15 декабря в ожидании итогов заседания ФРС США
08:10 15.12.2021 |
Цена золота в среду утром снижается в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,21%, или на 3,55 доллара, до 1768,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,22%, до 21,878 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла в среду продолжается отрицательная динамика, в то время как инвесторы находятся в ожидании публикации итогов заседания ФРС США.
По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, есть предположения, что ФРС быстро завершит свою программу покупки облигаций и начнет повышать учётную ставку. "Ястребиный настрой ФРС отрицательно влияет на цены на золото, которые, по нашим прогнозам, упадут до 1700 долларов за унцию в первом квартале 2022 года", - добавили эксперты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина
|Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Количество платежных карт с начала года выросло на 7% - НБУ
|Золото дешевеет 15 декабря в ожидании итогов заседания ФРС США
|Курс доллара 15 декабря слабо колеблется к евро и иене
|Фондовые биржи АТР 15 декабря торгуются без единой динамики
|Фондовые индексы США 14 декабря продолжили снижение на фоне начавшегося двухдневного заседания ФРС
|Курс на укрепление гривны продержался недолго - украинская нацвалюта во вторник почти вернулась к отметке 27 грн
Это интересно
|Хакеры похитили у Volvo данные об исследованиях и разработках
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
|Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке
|С нового года бюджетные телевизоры Panasonic начнёт выпускать китайская TCL
|Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
|Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч
|Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1