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Курс доллара 15 декабря слабо колеблется к евро и иене
08:05 15.12.2021 |
Курс доллара в среду утром мало изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET курс евро к доллару растёт до 1,1267 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1257 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 113,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,71 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 96,5 пункта.
На валютном рынке в среду утром наблюдается слабая динамика, поскольку инвесторы сосредоточены на предстоящих результатах заседания ФРС США.
По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, они внимательно изучат обновленные экономические прогнозы ФРС и "точечную диаграмму", чтобы понять, насколько быстро повысится базовая процентная ставка в следующем году.
Кроме того, трейдеры ожидают данных о розничных продажах в США. Эксперты полагают, что их объем в ноябре вырос на 0,8% после роста на 1,7% в октябре.
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