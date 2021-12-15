Курс на укрепление гривны продержался недолго - украинская нацвалюта во вторник почти вернулась к отметке 27 грн

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на среду, 15 декабря, установлен Нацбанком на уровне 26,99 грн/$, что на 11 копеек выше показателей вторника.

Евро подорожал на 21 копейку, до 30,53 грн/€.

Курс на межбанке

Во вторник торги на межбанке открывались котировками в рамках 26,91-26,94 грн/$, но с первых же минут сессии курс начал активно расти и еще до 10 часов утра преодолел отметку 27 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

"Этот уровень с небольшими отклонениями удерживался на торгах всю первую половину дня. А ближе к обеду курс даже немного скорректировался до 26,96-26,98 грн/$", - рассказывает о ходе торгов представитель Юнекс Банка.

Еще до обеда через терминал Bloomberg прошло сделок на $170 млн, то есть больше, чем за весь понедельник. Невзирая на очень высокую активность торгов, замечает Волуйчак, спрос и предложение оставались сбалансированными вплоть до 14 часов.

Однако затем активность покупателей резко возросла, что привело к динамичному росту котировок. К 15:00 они выросли до отметок 27,03-27,04 грн/$. Рост курса побудил выйти на рынок Нацбанк - регулятор выставил крупный ордер на продажу доллара по 27,05 грн/$.

"В финальной части торгов давление спроса на курс возросло, а котировки достигли защитного уровня НБУ. В результате регулятор продал сегодня на МВРУ порядка $50 млн", - отметила казначей.

Максимальных значений дня - 27,08-27,1 грн/$ - котировки достигли в последние минуты сессии TOD (с расчетами день в день). Впрочем, в ходе сессии TOM (с расчетами на следующий рабочий день, в среду) котировки скорректировались до коридора 27,07-27,09 грн/$.

Банкир обратила внимание на результаты проведенного во вторник Министерством финансов ОВГЗ-аукциона - в его ходе удалось привлечь в бюджет 10,77 млрд грн. Однако большая часть спроса была сформирована со стороны украинских банков, делает вывод Волуйчак исходя из сроков размещения облигаций.

"Это значит, что значительного влияния фактора ОВГЗ на ход завтрашних торгов ждать не стоит", - пояснила казначей.

В целом от торгов в среду Волуйчак ждет повышенной волатильности и умеренного восходящего курсового тренда.

"Валютный рынок сейчас входит в зону высокой неопределенности, когда ситуативные всплески спроса и предложения могут очень существенно влиять на котировки", - указала Волуйчак.

По ее оценкам, торги среды будут проходить в рамках 26,96-27,18 грн/$.