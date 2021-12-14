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Курс евро 14 декабря перешел к росту к доллару на данных из еврозоны
13:53 14.12.2021 |
Курс евро перешел к росту по отношению к доллару на статданных из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 EET курс евро к доллару растёт до 1,1315 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1283 доллара. Утром евро дешевел к доллару.
Курс доллара к иене в то же время по-прежнему растёт - до 113,57 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,56 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 96,17 пункта.
Европейская валюта перешла к укреплению против доллара на статданных из еврозоны. Так, объем промышленного производства в октябре вырос на 3,3% в годовом выражении, а в месячном - на 1,1%.
Теперь одним из главных событий для валютных инвесторов в Европе будут решение Европейского центробанка, которое будет опубликовано в четверг, 16 декабря. Кроме того, в среду вечером ожидается публикация решений Федеральной резервной системы США. Аналитики полагают, что регуляторы начнут ужесточать монетарную политику более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
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