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Справочный курс гривны 14 декабря понижен на 11,31 коп до 26,9867 грн/$1
12:32 14.12.2021 |
Национальный банк 14 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 11.31 коп. до 26.9867 UAH/USD.
|Показатель
|13.12.2021
|14.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8736
|26.9867
|0.42
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