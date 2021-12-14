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Bitcoin и Etherium снова падают, как и другие криптовалюты
08:47 14.12.2021 |
Положительная корректировка курса Bitcoin и Etherium, которая произошла на прошлой неделе, была кратковременной, после чего курсы этих и других криптовалют снова начали снижаться.
Если в период с 8 по 12 декабря Bitcoin стабильно стоил более 50 тыс. долларов, то вчера он снова упал ниже 46 тыс. долларов, правда сейчас произошла корректировка до 47 тыс. долларов. Рыночная капитализация биткойна составляет 886 млрд долларов.
Курс Etherium, который пару дней назад составлял 4160 долларов, вчера упал до 3680 долларов, а сейсчас за одну монету дают 3778 долларов. Рыночная капитализация этой криптовалюты составляет 448 млрд долларов.
Суточное падение обеих криптовают составляет около 5%, а за последнюю неделю они подешевели на 8 и 13% соответственно. Solana упала на 8% за сутки и на целых 22% за последние 7 дней. Также пострадала Cardano (-7 и 16% соответственно). Shiba Inu стала дешевле на 12% за последнюю неделю, Sogecoin подешевела на 11%.
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