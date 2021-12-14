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Стоимость золота 14 декабря сохраняет стабильность
08:35 14.12.2021 |
Стоимость золота во вторник утром остаётся во вчерашнем узком диапазоне чуть ниже 1790 долларов за унцию, в то время как рынки ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на символические 0,07%, или на 1,15 доллара, до 1787,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,43%, до 22,233 доллара за унцию.
До этих отметок золото добралось сутками ранее и теперь находится в нерешительности. Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ФРС США, которые станут известны не раньше завтрашнего вечера, в надежде получить дальнейшее представление о монетарной политике регулятора и возможном ее ужесточении.
В случае более скорого ужесточения курс доллара продолжит расти, что может привести к снижению золота в цене.
"Похоже, что цены на золото будут оставаться в определенном торговом диапазоне до тех пор, пока инвесторы не получат лучшее представление о том, насколько высоко ФРС предполагает повышения учётной ставки в следующие несколько лет", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.
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