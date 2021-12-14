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Доллар укрепляется 14 декабря в ожидании итогов заседания ФРС США
08:28 14.12.2021 |
Курс доллара во вторник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EET курс евро к доллару снижается до 1,1277 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1283 доллара, курс доллара к иене растёт до 113,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 96,42 пункта.
Инвесторы продолжают быть оптимистично настроенными в ожидании результатов заседания ФРС, которые станут известны не раньше завтрашнего вечера. Эксперты все больше полагают, что регулятор начнет ужесточать монетарную политику более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
"Доллар может вырасти, если политика ФРС будет более агрессивной, чем ожидалось, что, возможно, отговорит инвесторов от перехода к риску", - сказал газете Wall Street Journal аналитики Cambridge Global Payments Карл Шамотта (Karl Schamotta).
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