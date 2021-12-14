Гривна ищет баланс около отметки 27 грн/$

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на вторник, 14 декабря, установлен Нацбанком на уровне 26,88 грн/$, что на 14 копеек ниже показателей понедельника.

Евро подешевел на 13 копеек и теперь стоит 30,32 грн/€.

Курс на межбанке

Торги на межбанковском рынке в понедельник, 13 декабря, стартовали с умеренного укрепления украинской национальной валюты. Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка прошла по курсу 26,895 грн/$ (в терминале Bloomberg).

Максимальных значений дня - 26,84-26,86 грн/$ - котировки достигли ближе к полудню. Однако, говорит Волуйчак, ниже этих результатов котировки не двинулись.

"После 12 часов на фоне незначительно возросшего спроса на иностранную валюту курс доллара США начал укрепляться, достигнув к 14:00 отметки 26,96-26,98 грн/$. Достигнутый уровень не закрепился и уже к окончанию торговой сессии с расчетами TOD (день в день) котировки скорректировались до значений 26,93-26,95 грн/$", - рассказывает о ходе торгов казначей.

По ее оценке, в целом торги понедельника оказались "непривычно малоликвидными": за весь день в Bloomberg прошло сделок на $155 млн, что существенно ниже средних показателей этого дня недели.

"Это обстоятельство усилило влияние спекулятивно настроенных участников на курсовые тренды и стало причиной повышенной волатильности", - объяснила представительница Юнекс Банка.

Она ожидает, что торги вторника пройдут более активно и при этом котировки будут удерживаться вблизи отметки 27,0 грн/$ - "похоже, этот уровень в текущий момент устраивает как покупателей, так и продавцов", полагает специалист.

Она также не исключает участия в торгах вторника иностранных инвесторов: это можно прогнозировать в виду незначительного прироста ОВГЗ-портфеля нерезидентов, произошедшего на прошлой неделе. Особенно участие иностранцев будет вероятным, если Минфин пойдет на повышение ставок доходности по облигациям после пересмотра учетной ставки НБУ в прошлый четверг.

"Однако значительного спроса на украинские гособлигации ждать не стоит - этот фактор значительного влияния на курсовые тренды оказать скорее всего не сможет", - в то же время уверена Волуйчак.

По ее оценкам, торги вторника на МВРУ пройдут в рамках 26,87-27,08 грн/$.