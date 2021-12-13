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Справочный курс гривны 13 декабря повышен на 15,56 коп до 26,8736 грн/$1
12:33 13.12.2021 |
Национальный банк 13 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 15.56 коп. до 26.8736 UAH/USD.
|Показатель
|10.12.2021
|13.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0292
|26.8736
|0.44
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