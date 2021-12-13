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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.12.2021

10:13 13.12.2021 |

Финансы

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата

UONIA
10.11.20217.6170
11.11.20217.6773
12.11.20217.6938
15.11.20217.7500
16.11.20217.5625
17.11.20217.7188
18.11.20217.6250
19.11.20217.6389
22.11.20217.7395
23.11.20217.8033
24.11.20217.7600
25.11.20217.6469
26.11.20217.6309
29.11.20217.6454
30.11.20217.6389
01.12.20217.6000
02.12.20217.6423
03.12.20217.6250
06.12.20217.6091
07.12.20217.6545
08.12.20217.6658
09.12.20217.6650
10.12.20218.1357

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
 

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