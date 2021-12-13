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Золото умеренно дорожает 13 декабря на фоне роста инфляции в США
08:02 13.12.2021 |
Цена на золото в понедельник утром несколько растет, поскольку инвесторы отыгрывают данные об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,12%, или на 2,2 доллара, до 1787,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,39%, до 22,28 доллара за унцию.
На рынке золота в понедельник наблюдается положительная динамика, поскольку драгметалл становится более предпочтительным средством сбережений в условиях раскручивающейся инфляции в мире вообще и в США в частности.
Так, потребительские цены в Штатах растут максимальными темпами с 1982 года, на 6,8% за год по итогам ноября. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 6,2%.
Эти данные также могут повлиять на решение о дальнейшей монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, что определит и динамику на рынке золота. Очередное её заседание состоится 14-15 декабря.
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