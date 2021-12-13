Доллар укрепляется 13 декабря в ожидании заседания ФРС США

Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.06 EET курс евро к доллару снижается до 1,1297 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1311 доллара, курс доллара к иене растёт до 113,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,38 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 96,2 пункта.

Валютные инвесторы находятся в ожидании заседания Федрезерва США, которое состоится во вторник и среду, в надежде получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики. Трейдеры полагают, что регулятор начнет ужесточать кредитно-денежную политику более быстрыми темпами, чем планировалось, после публикации данных о рекордной за десятки лет инфляции в США, что будет позитивно для доллара.

"Доллар может вырасти на этой неделе, если заседание ФРС укрепит недавний ястребиный поворот главы регулятора Джерома Пауэлла", - сказали газете Wall Street Journal аналитики CBA.

Потребительские цены в стране в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а только за ноябрь подскочили на 0,8%. Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%.