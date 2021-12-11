Финансовые новости
- |
- 11.12.21
- |
- 13:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Гривна на межбанковских торгах 10 декабря пробила важную отметку
22:41 10.12.2021 |
Тренд на укрепление гривны с новой силой продолжился в пятницу и, вероятно, сохранится в начале следующей неделе. Впрочем, изменение курсовой динамики может начаться со второй половины декабря.
Официальный курс доллара на понедельник, 13 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,02 грн/$, что на 8 копеек ниже показателей пятницы.
Евро подешевел на 22 копейки и теперь стоит 30,45 грн/€.
Курс в межбанке
Последние торги недели на межбанке открывались сделкой по курсу 27,025 грн/$ (в терминале Bloomberg).
Как заметила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, самое начало торгов прошло так же, как и в четверг: покупатели валюты оказались более активными, что на некоторое время создало тренд на рост котировок.
"На максимуме, около 11 часов, они достигали значений 27,04-27,06 грн/$", - сказала банкир.
Однако по мере активизации торгов предложения на рынке становилось больше, вследствие чего котировки стали снижаться. К обеду они опустились к отметкам 27-27,02 грн/$, а во второй половине дня перешли психологическую отметку 27 грн и закрепились в коридоре 26,97-26,99 грн/$.
В последние полчаса торгов с расчетами TOD (день в день) активность покупателей сократилась до минимума, указала Волуйчак, что ускорило снижение котировок. Сессия пятницы завершилась в коридоре 26,91-26,93 грн/$.
В целом в пятницу было совершено сделок по купле-продаже валюты на $223 млн (в Bloomberg). Это лишь немногим выше средних показателей для этого дня недели. Она также указала, что утром на торги вышел НБУ с покупкой "традиционных" $5 млн.
"Но в течение остального дня явных признаков участия НБУ в торгах не было", - добавила казначей.
Касательно торгов в понедельник Волуйчак высказала мнение, что, вероятно, на них может сохраниться тренд укрепления гривны. Однако в целом во второй декаде декабря ситуация на валютном рынке будет труднопрогнозируемой.
"Ситуативные всплески спроса, например, со стороны иностранных компаний, которым нужна валюта для репатриации прибыли, могут в любой момент развернуть курсовой тренд", - указала на один из возможных факторов курсового влияния казначей Юнекс Банка.
Она также отметила статистику ОВГЗ-портфеля нерезидентов, которая теперь "выглядит очень позитивно". За прошлую неделю (с пятницы по пятницу) портфель вырос на 613 млн грн. Хотя это не очень значительная сумма, на основании которой нельзя говорить о тенденции, однако сам факт остановки сокращения портфеля нерезидентов является положительным сигналом.
Напомним, со второй половины ноября объем ценных бумаг в собственности нерезидентов сократился на более чем 3 млрд грн.
По мнению Волуйчак, торги понедельника на межбанке будут проходить в рамках 26,85-27,08 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Предупреждение от Байдена Зеленскому. Почему Портнов и Тупицкий были избраны козлами отпущения
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский обустроил криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов, получая электроэнергию по дешевке - «Схемы»
|Привет из Вашингтона: Применит ли Зеленский американские санкции к Портнову
|Призрак канцлерской республики. Зачем послы G7 хотят лишить Зеленского полномочий
|США ввели санкции против Андрея Портнова за коррумпирование украинских судов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гривна на межбанковских торгах 10 декабря пробила важную отметку
|НБУ на этой неделе купил на межбанке $54 млн
|МВФ предупредил, что связанные с криптовалютой риски могут стать системными
|Депозитные ставки для физлиц 10.12.21
|Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 80,8% - уточненные данные
|В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов
Это интересно
|Uber расширил функцию аудиозаписи разговоров в такси
|Илон Маск сдержал обещание и стал бездомным мультимиллиардером
|Google Chrome начал терять пользователей — они переходят на Microsoft Edge
|У Tesla Cybertruck будет версия с четырьмя моторами и полноуправляемым шасси
|Американские учёные случайно нашли путь к рукотворному искривлению пространства — это поможет отправиться к другим звёздам
|Крупнейший в мире разработчик квантовых компьютеров начал продажи суперзащищённых ключей шифрования
|Google превратила Gmail в мессенджер с голосовыми и видеозвонками