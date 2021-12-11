Гривна на межбанковских торгах 10 декабря пробила важную отметку

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Тренд на укрепление гривны с новой силой продолжился в пятницу и, вероятно, сохранится в начале следующей неделе. Впрочем, изменение курсовой динамики может начаться со второй половины декабря.

Официальный курс доллара на понедельник, 13 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,02 грн/$, что на 8 копеек ниже показателей пятницы.

Евро подешевел на 22 копейки и теперь стоит 30,45 грн/€.

Курс в межбанке

Последние торги недели на межбанке открывались сделкой по курсу 27,025 грн/$ (в терминале Bloomberg).

Как заметила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, самое начало торгов прошло так же, как и в четверг: покупатели валюты оказались более активными, что на некоторое время создало тренд на рост котировок.

"На максимуме, около 11 часов, они достигали значений 27,04-27,06 грн/$", - сказала банкир.

Однако по мере активизации торгов предложения на рынке становилось больше, вследствие чего котировки стали снижаться. К обеду они опустились к отметкам 27-27,02 грн/$, а во второй половине дня перешли психологическую отметку 27 грн и закрепились в коридоре 26,97-26,99 грн/$.

В последние полчаса торгов с расчетами TOD (день в день) активность покупателей сократилась до минимума, указала Волуйчак, что ускорило снижение котировок. Сессия пятницы завершилась в коридоре 26,91-26,93 грн/$.

В целом в пятницу было совершено сделок по купле-продаже валюты на $223 млн (в Bloomberg). Это лишь немногим выше средних показателей для этого дня недели. Она также указала, что утром на торги вышел НБУ с покупкой "традиционных" $5 млн.

"Но в течение остального дня явных признаков участия НБУ в торгах не было", - добавила казначей.

Касательно торгов в понедельник Волуйчак высказала мнение, что, вероятно, на них может сохраниться тренд укрепления гривны. Однако в целом во второй декаде декабря ситуация на валютном рынке будет труднопрогнозируемой.

"Ситуативные всплески спроса, например, со стороны иностранных компаний, которым нужна валюта для репатриации прибыли, могут в любой момент развернуть курсовой тренд", - указала на один из возможных факторов курсового влияния казначей Юнекс Банка.

Она также отметила статистику ОВГЗ-портфеля нерезидентов, которая теперь "выглядит очень позитивно". За прошлую неделю (с пятницы по пятницу) портфель вырос на 613 млн грн. Хотя это не очень значительная сумма, на основании которой нельзя говорить о тенденции, однако сам факт остановки сокращения портфеля нерезидентов является положительным сигналом.

Напомним, со второй половины ноября объем ценных бумаг в собственности нерезидентов сократился на более чем 3 млрд грн.

По мнению Волуйчак, торги понедельника на межбанке будут проходить в рамках 26,85-27,08 грн/$.