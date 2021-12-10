МВФ предупредил, что связанные с криптовалютой риски могут стать системными

Международный валютный фонд (МВФ) призвал ко всестороннему регулированию криптовалютных рынков, чтобы сохранить стабильность мировых финансовых систем. Заявление сделали директор Департамента денежно-кредитной политики и рынков капитала в МВФ Тобиас Адриан (Tobias Adrian), а также его заместители Донг Хе (Dong He) и Адитья Нараин (Aditya Narain).

По мнению авторов документа, капитализация криптовалютного рынка в размере $2,5 трлн указывает на то, что блокчейн и прочие связанные с криптовалютой инновации на самом деле имеют некоторую ценность, которая, впрочем, может быть завышенной. Потенциальное падение стоимости таких активов представляет собой не единственный фактор риска, поскольку остаются нерешёнными проблемы идентификации участников рынка и мониторинга их деятельности. Это касается и отдельных стейблкоинов, которые могут иметь недостаточные резервы и допускать неполное раскрытие информации.

Несмотря на очевидные проблемы, криптовалюты иногда используются даже на государственном уровне - они «подменяют национальные валюты и позволяют обходить валютные и прочие ограничения, связанные с движением капитала». В этой связи ведомство призывает ввести международные стандарты и принципы регулирования, которые позволят использовать максимум возможностей цифровых активов, снизив соответствующие риски. Правила должны быть международными, поскольку криптовалютам неведомы государственные границы, а при введении национальных форматов регулирования могут образовываться опасные лазейки для недобросовестных участников рынка.

МВФ предлагает исходить из трёх базовых тезисов.

* Необходимо лицензировать поставщиков услуг на рынках цифровых активов аналогично поставщикам традиционных финансовых услуг - на основе тех же критериев.

* Операции с цифровыми активами должны подчиняться тем же правилам, что и операции с традиционными активами, а регуляторами должны выступать те же ведомства.

* Регуляторы в сферах банковского дела, ценных бумаг, страхования и пенсионного обеспечения должны установить на криптовалютном рынке требования к капиталу и ликвидности, а также квалификации инвесторов.

Роль глобального координатора данных процессов авторы доклада предлагают делегировать МВФ. «Если мы начнём сейчас, то сможем достичь целей по обеспечению финансовой стабильности, извлекая максимум из лежащих в основе [криптовалют] технологических инноваций», - заключают авторы документа.



