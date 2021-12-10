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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов

14:22 10.12.2021 |

Финансы

 

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предложило предусмотреть лимиты и ограничить список эмитентов стейблкоинов банками и сервисами денежных переводов. Об этом со ссылкой на источники пишет Nikkei.

Регулятор подготовит соответствующие предложения в 2022 году.

Инициатива возникла на фоне подготовки детального проекта цифровой йены к концу 2022 года.

Согласно изданию, под надзор FSA могут попасть операторы цифровых кошельков. Их, как и эмитентов «стабильных монет», обяжут идентифицировать личные данные пользователей и сообщать о подозрительных транзакциях для предотвращения отмывания денег.

Подобные требования могут, в частности ограничить деятельность Tether в Японии, который не имеет соответствующих лицензий.


В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов

 
По материалам: forklog.com
 

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