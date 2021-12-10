В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предложило предусмотреть лимиты и ограничить список эмитентов стейблкоинов банками и сервисами денежных переводов. Об этом со ссылкой на источники пишет Nikkei.

Регулятор подготовит соответствующие предложения в 2022 году.

Инициатива возникла на фоне подготовки детального проекта цифровой йены к концу 2022 года.

Согласно изданию, под надзор FSA могут попасть операторы цифровых кошельков. Их, как и эмитентов «стабильных монет», обяжут идентифицировать личные данные пользователей и сообщать о подозрительных транзакциях для предотвращения отмывания денег.

Подобные требования могут, в частности ограничить деятельность Tether в Японии, который не имеет соответствующих лицензий.



