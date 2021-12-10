Финансовые новости
- |
- 10.12.21
- |
- 14:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов
14:22 10.12.2021 |
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предложило предусмотреть лимиты и ограничить список эмитентов стейблкоинов банками и сервисами денежных переводов. Об этом со ссылкой на источники пишет Nikkei.
Регулятор подготовит соответствующие предложения в 2022 году.
Инициатива возникла на фоне подготовки детального проекта цифровой йены к концу 2022 года.
Согласно изданию, под надзор FSA могут попасть операторы цифровых кошельков. Их, как и эмитентов «стабильных монет», обяжут идентифицировать личные данные пользователей и сообщать о подозрительных транзакциях для предотвращения отмывания денег.
Подобные требования могут, в частности ограничить деятельность Tether в Японии, который не имеет соответствующих лицензий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский обустроил криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов, получая электроэнергию по дешевке - «Схемы»
ТОП-НОВОСТИ
|Привет из Вашингтона: Применит ли Зеленский американские санкции к Портнову
|Призрак канцлерской республики. Зачем послы G7 хотят лишить Зеленского полномочий
|США ввели санкции против Андрея Портнова за коррумпирование украинских судов
|США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Японии предложили ограничить эмиссию стейблкоинов
|Курс доллара начал расти к евро на перспективах ужесточения политики ФРС США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 09.12.21
|Фондовые биржи АТР 10 декабря закрылись в основном снижением
|Справочный курс гривны 10 декабря повышен на 8,8 коп до 27,0292 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.12.21
Это интересно
|Google Chrome начал терять пользователей — они переходят на Microsoft Edge
|У Tesla Cybertruck будет версия с четырьмя моторами и полноуправляемым шасси
|Американские учёные случайно нашли путь к рукотворному искривлению пространства — это поможет отправиться к другим звёздам
|Крупнейший в мире разработчик квантовых компьютеров начал продажи суперзащищённых ключей шифрования
|Google превратила Gmail в мессенджер с голосовыми и видеозвонками
|Японцы придумали систему автоматического обогрева фар и фонарей
|Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT