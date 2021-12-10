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Справочный курс гривны 10 декабря повышен на 8,8 коп до 27,0292 грн/$1
12:27 10.12.2021 |
Национальный банк 10 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.8 коп. до 27.0292 UAH/USD.
|Показатель
|09.12.2021
|10.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1172
|27.0292
|0.44
По материалам:
Интерфакс-Украина
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