Золото дорожает 10 декабря на слабом курсе доллара

Цена на золото в пятницу утром растет на фоне снижения курса американской валюты, инвесторы ждут данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1 доллар, до 1777,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,2%, до 21,968 доллара за унцию.

Драгоценный металл увеличивается в цене на фоне слабого курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 96,19 пункта.

В центре внимания инвесторов находятся статданные по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу вечером. Аналитики ожидают, что потребительские цены в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении после роста на 6,2% месяцем ранее. Показатель может стать максимальным с 1982 года.

"Пятничные данные по инфляции в США будут в ближайшем будущем в центре внимания инвесторов, поскольку они дадут ключ к разгадке следующего шага в монетарной политике ФРС", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Phillip Securities.