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Доллар 10 декабря торгуется разнонаправленно к евро и иене
08:09 10.12.2021 |
Доллар в пятницу утром торгуется без единой динамики по отношению к другим основным валютам в преддверии публикации ряда макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 EET курс евро к доллару рос до 1,1298 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1292 доллара. Курс доллара к иене в то же время рос до 113,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,44 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 96,2 пункта.
Внимание валютных инвесторов в пятницу сосредоточено на статданных по инфляции в США. Аналитики ожидают, что потребительские цены в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении после роста на 6,2% месяцем ранее. Показатель может стать максимальным с 1982 года.
Высокие показатели инфляции, вероятно, повысят ожидания более быстрого перехода ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики. Это может поднять доллар в преддверии решения центрального банка США по монетарной политике на следующей неделе.
Кроме того, позднее будет опубликована оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в декабре снизился до 67,1 пункта с уровня ноября 67,4 пункта.
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