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НБУ 9 декабря вышел на межбанк с крупным ордером на покупку доллара по 27,07 грн/$
23:36 09.12.2021 |
Регулятор сегодня поднял учетную ставку, чем способствовал наметившемуся ранее тренду на укрепление нацвалюты - но чрезмерно резкое падение курса доллара Нацбанк пресек.
Официальный курс доллара на пятницу, 10 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,1 грн/$, что на 11 копеек ниже показателей четверга.
Евро относительно четверга подешевел на 9 копеек и теперь стоит 30,67 грн/€.
Курс в межбанке
На межбанковских торгах в четверг, 9 декабря, первая сделка через терминал Bloomberg прошла по курсу 27,12 грн/$.
Как рассказывает UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в первые полчаса торгов, когда активность на рынке была незначительной, спекулятивно настроенные участники предприняли попытку поднять котировки. Но по мере активизации торгов предложение инвалюты росло и курс начал динамично снижаться.
Подтвержает последнее и директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Он отметил, что котировки на открытии торгов находились в диапазоне 27,09-27,15 грн/$. После первых сделок рынок сузился до диапазона 27,12-27,14 грн/$, а к 10:30 до 27,1-27,12 грн/$. К 12 сделки проходили в пределах 27,08-27,1 грн/$.
Минимальных значений дня - отметки 27,07 грн/$ - котировки достигли около полудня. Однако дальнейшее движение курса доллара вниз остановил Нацбанк.
Регулятор вышел на торги с крупным ордером на покупку доллара по 27,07 грн/$ и пробыл на торгах вплоть до закрытия сессии с расчетами TOD (день в день).
Этим НБУ и предопределил дальнейший ход торгов, отмечает казначей Юнекс Банка, - до конца дня сделки заключались в узком коридоре 27,07-27,08 грн/$. Согласно информации представителя Пиреус Банка, торги завершились на уровне 27,06-27,08 грн/$.
В четверг объем торгов в Bloomberg достиг $228 млн, что несколько выше средних показателей в этот день недели.
Начавшееся еще в среду укрепление гривны казначеи объясняют двумя ключевыми факторами.
"Прежде всего, это объясняется некоторым ослаблением напряженности относительно ситуации у российско-украинской границы. Рынки хоть и сдержанно, но положительно отреагировали на результаты переговоров лидеров США и РФ", - подметила Волуйчак.
Кроме того, добавляет она, определенный вклад в укрепление гривны внесло и решение НБУ повысить учетную ставку до 9% годовых.
Впрочем, большая часть рынка склонялась именно к такому решению регулятора, а потому степень влияния этого фактора также была умеренной.
В то же время банкиры указывают, что нынешняя волна укрепления гривны была ожидаемой. После длительного периода роста курса на рынке сформировалось отложенное предложение. Сейчас, на фоне снижения котировок, продавцы активно выходят на рынок.
Вместе с тем существующих источников спроса на рынке недостаточно, чтобы сбалансировать чрезмерное давление предложения, указала Волуйчак.
По ее оценкам, тенденции к укреплению гривны сохранятся и завтра. Скорее всего торги будут проходить в рамках 26,95-27,15 грн/$.
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