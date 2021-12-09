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Справочный курс гривны 9 декабря повышен на 6,2 коп до 27,3326 грн/$1
12:35 09.12.2021 |
Национальный банк 9 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 12 коп. до 27.1172 UAH/USD.
|Показатель
|08.12.2021
|09.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2372
|27.1172
|0.44
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