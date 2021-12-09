Visa объявил о создании консультационного подразделения, которое поможет клиентам ориентироваться в криптовалютах

Платёжная система Visa анонсировала запуск сервисов, помогающих финансовым институтам, ретейлерам и другим видам бизнеса оперативно изучить возможности рынка криптовалют и NFT-технологий. Новая услуга будет доступна на платформе Visa, отвечающей за корпоративный консалтинг и аналитику.

В компании уже сообщили, что соответствующими услугами пользуется как минимум один крупный клиент - американский банк UMB. Новый шаг знаменует намерения Visa расширить своё присутствие в индустрии криптовалют. С 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 компания провела карточные транзакции в криптовалюте на сумму $3,5 млрд. По данным главы европейского «криптоподразделения» Visa Николы Плечаша (Nikola Plecas), платёжная система уже позволяет пользователям тратить криптоактивы у более чем 80 млн продавцов.

Разрабатываются и продукты, ориентированные на использование т.н. «стейблкоинов» - виртуальных токенов, привязанных к стоимости реальных валют. Имеется интерес и к т.н. «цифровым валютам центробанков» - CBDC.

В компании надеются, что её консультации будут способствовать более широкому принятию биткоинов и других цифровых активов. Как и соперник Mastercard, компания видит в криптовалютах новую возможность для роста платёжного бизнеса.

В то же время на Visa оказывают давление крупные технологические компании. В прошлом месяце Amazon заявила, что прекратит принимать карты Visa в Великобритании из-за высоких комиссий, аналогичные шаги против платёжной системы уже предприняты торговой сетью в Австралии и Сингапуре.

По словам Плечаша, криптовалюты являются новой огромной вертикалью для роста и в компании продолжат фокусировать усилия на развитии соответствующего бизнеса. Согласно исследованиям, обнародованным Visa, 94 % опрошенных клиентов уже имеют некоторое представление о криптовалютах, а около трети использовали их в качестве инструмента инвестиций или обмена. В ходе исследования было опрошено более 6000 человек со всего мира, опрос проводился совместно с маркетинговой компанией LRW.