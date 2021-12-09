Золото слабо дорожает 9 декабря на предпочтениях инвесторов в пользу активов-убежищ

Цена на золото в четверг утром умеренно растет, поскольку инвесторы отдают предпочтения активам-убежищам, таким как драгоценный металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,11%, или на 2 доллара, до 1787,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,09%, до 22,453 доллара за унцию.

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, политическая напряженность между США и Россией может помочь поддержать спрос на "безопасные" активы, такие как золото, в ближайшем будущем.

Кроме того, инвесторы будут следить за пятничными данными об инфляции в США, которые могут оказать влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото. Аналитики полагают, что в годовом выражении потребительские цены в стране выросли на 6,8% по итогам ноября, что может стать рекордом с 1982 года.