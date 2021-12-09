Доллар 9 декабря торгуется разнонаправленно к евро и иене

Доллар в четверг утром торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании данных о числе заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.07 EET курс евро к доллару снижается до 1,1334 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1342 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 113,61 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,66 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,09%, до 95,98 пункта.

Внимание валютных инвесторов в четверг сосредоточено на статистике рынка труда в США, которая будет опубликована позднее. Аналитики ожидают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 декабря, снизилось на 7 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели - до 215 тысяч.

По мнению аналитиков, опрошенных газетой Wall Street Journal, в целом ближайшие макроэкономические данные могут подстегнуть ожидания более быстрого перехода Федеральной резервной системы (ФРС) США к ужесточению монетарной политики, хотя неопределенность в отношении прогнозов остается, отчасти из-за штамма коронавируса "омикрон".