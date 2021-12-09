После переговоров Путина и Байдена, а также удачного ОВГЗ аукциона, гривна укрепляется

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 9 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,21 грн/$, что на 12 копеек ниже показателей среды.

Евро по сравнению со средой подорожал на 4 копейки. В четверг его курс составляет 30,72 грн/€.

Курс на межбанке

На торгах на межбанке в среду котировки стартовали с отметок 27,25-27,3 грн/$, рассказал нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Он указывает, что после первых сделок в 10:00 рынок сузился до диапазона 27,25-27,27 грн/$.

В 10:30 диапазон сделок опустился до 27,23-27,25 грн/$, а в 12:00 - до 27,21-27,23 грн/$.

"В течение всей торговой сессии объемы предложения валюты превышали спрос, что способствовало укреплению гривны", - поясняет тенденцию казначей Пиреус Банка.

Он отмечает, что после обеда ситуация на рынке не изменилась. В этом периоде сделки заключались в пределах 26,17/26,19. Закрытие сессии произошло на уровне 27,16/27,18 грн/$.

Нацбанк выходил на рынок, осуществляя интервенцию по покупке валюты, рассказал Якобчук. Он добавил, что объем сделок в системе Bloomberg составил $245 млн.

В целом за среду котировки доллара на межбанке снизились на 9-12 копеек относительно уровней открытия. Такое сильное укрепление гривны другой банкир, побеседовавший с UBR.ua на условиях анонимности, объяснил реакцией рынка на первые результаты переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена относительно военной напряженности на границе России и Украины.

"Народ выдохнул", заметил нам участник рынка, добавив, что поддержку гривны также оказало удачное размещение ОВГЗ во вторник. Напомним, в ходе аукциона Минфин привлек от продажи ценных бумаг 16,6 млрд грн.