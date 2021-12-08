Финансовые новости
- |
- 08.12.21
- |
- 19:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Fitch повысило прогноз цен на нефть, пересмотрело ожидания для основных валютных пар
16:24 08.12.2021 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы цен на нефть на ближайшее время, следует из данных декабрьского доклада Global Economic Outlook (GEO).
Аналитики ожидают, что нефть марки Brent по итогам 2021 года в среднем будет стоить $71 за баррель против ожидавшихся в сентябре $63 за баррель. Оценка на следующий год была поднята до $70 за баррель с $55, на 2023 год - до $60 с $53.
Средний уровень цен за прошлый год составлял $43,3 за баррель, за 2016-2020 гг. - $55,8.
По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 114 иен/$1, в будущем году составит 116 иен/$1, в 2023 году - 110 иен/$1 (в сентябре эти прогнозы составляли соответственно 110 иен, 109 иен и 105 иен). В 2020 году он был равен 103,6 иены.
Курс китайской валюты на конец текущего года ожидается на уровне 6,4 юаня/$1, в два последующих года - 6,7 юаня/$1. В прошлом году он составлял 6,54 юаня.
Оценки для фунта стерлингов на все три года аналитики агентства пересмотрели до $1,35 с предполагавшихся ранее $1,38. В прошлом году британская нацвалюта стоила в среднем $1,34.
Единая европейская валюта в 2021 году будет стоить 0,87 евро/$1, а в последующие два года - 0,9 евро/$1, ожидают эксперты Fitch. Прежний прогноз составлял 0,85 евро/$1 на весь рассматриваемый период. В 2020 году средний курс равнялся 0,81 евро/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Беларусь, Арахамия, транзит: как «прокладка» из ОАЭ зарабатывает 40% маржи на поставках э/э в Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Декабрьское дежавю: денег на все расходы в бюджете может не хватить
|Пророчество мольфарки. Зачем Коломойский пугает Зеленского Юлией Тимошенко
|США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да
|Как малые дети: про фонды для детей и пенсионеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкиры ожидают от НБУ повышение ставки до 9%
|Fitch повысило прогноз цен на нефть, пересмотрело ожидания для основных валютных пар
|Лагуну отменили запрет выезда из Украины, несмотря на миллиардные долги перед Ощадбанком
|НБУ обновил подходы к консолидированному надзору за небанковскими фингруппами
|Grayscale: 26% американских инвесторов уже вложились в биткоин
|Курс доллара 8 декабря снижается к евро и иене в ожидании статистики по США
Это интересно
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности. Ни одного Redmi и Xiaomi в лидерах AnTuTu
|Toyota GR Yaris перевели на водород
|Власти Израиля усилили надзор за экспортом кибертехнологий
|Кроссовер Toyota Corolla обзавелся новой системой полного привода
|Toyota построит в США завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $1,29 миллиарда
|Маски и социальная дистанция - помогают или нет? Новые данные ученых
|С 2025 года в Корее пожилых граждан будут тестировать с помощью симуляторов виртуальной реальности, прежде чем выпускать на дороги