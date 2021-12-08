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НБУ обновил подходы к консолидированному надзору за небанковскими фингруппами
15:12 08.12.2021 |
Национальный банк обновил подходы к осуществлению надзора на консолидированной основе за небанковскими финансовыми группами.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Во-первых, конкретизирован порядок идентификации, признания и прекращения признания небанковских финансовых групп, преобладающая деятельность в которых осуществляется финансовыми учреждениями, регулирование и надзор за которыми осуществляет Национальный банк.
Во-вторых, определены требования к структуре собственности небанковской финансовой группы, четкие критерии (признаки) наличия контроля и условия их применения. Кроме того, детализирован процесс уточнения периметра консолидации небанковской финансовой группы по инициативе регулятора.
В-третьих, уточнены критерии определения подгрупп в составе небанковских финансовых групп и их виды. В то же время, регулятор ввел классификацию групп по объему активов. Такой шаг будет способствовать пропорциональному риск-ориентированному надзору на консолидированной основе.
В-четвертых, ответственные лица небанковской финансовой группы будут производить расчет достаточности регулятивного капитала группы на основании годовой консолидированной отчетности, другой отчетности и дополнительной информации по обновленному алгоритму, а значит, расчеты будут более точными.
В-пятых, Национальный банк ввел ежегодное представление ответственными лицами небанковских финансовых групп информации о существенных внутригрупповых операциях. Для этого регулятор установил "порог существенности" таких операций и предусмотрел периодичность предоставления такой информации в зависимости от размера активов группы по требованию регулятора.
Эти и другие новации введенные Положением о порядке надзора на консолидированной основе за небанковскими финансовыми группами, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 2 декабря 2021 года № 128. Документ вступает в силу с 7 декабря 2021 года.
Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2020 года Нацбанк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.
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