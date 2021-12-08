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Grayscale: 26% американских инвесторов уже вложились в биткоин
14:19 08.12.2021 |
Более четверти инвесторов в США (26%) заявили, что уже владеют биткоином, свыше половины (55%) приобрели актив за последние 12 месяцев. Это следует из данных опроса Grayscale Investments.
77% респондентов рассматривают цифровое золото как инвестиционный актив, а не валюту.
Около трети инвесторов (37%) намерены держать актив менее года, чтобы заработать «быстрые деньги». Однако свыше половины (55%) придерживаются стратегии более долгосрочного хранения.
Только 20% опрошенных видят в биткоине средство платежа, еще 14% - валюту для денежных P2P-переводов.
Несмотря на популярность стратегии удержания, каждый шестой инвестор продал по меньшей мере часть цифровых активов, 91% из них сделали это с прибылью.
За последний год у американских инвесторов значительно изменились каналы покупки биткоина. В 2020 году более трех четвертей (77%) предпочитали биржи, а в 2021 году более половины (59%) выбирали криптоторговые приложения, такие как eToro или Coinbase. Еще 30% покупали криптовалюту в цифровых кошельках Venmo, CashApp и других.
Биткоин остается самой популярной криптовалютой у американских инвесторов, при этом почти половина из них также владеет Ethereum и Dogecoin.
Напомним, согласно данным опроса Pew Research Center, с 2015 года число знакомых с биткоином взрослых граждан США увеличилось с 48% до 86%.
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