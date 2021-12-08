Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.12.2021

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.12.2021

10:21 08.12.2021 |

Финансы

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата

UONIA
05.11.20217.6143
08.11.20217.6750
09.11.20217.5000
10.11.20217.6170
11.11.20217.6773
12.11.20217.6938
15.11.20217.7500
16.11.20217.5625
17.11.20217.7188
18.11.20217.6250
19.11.20217.6389
22.11.20217.7395
23.11.20217.8033
24.11.20217.7600
25.11.20217.6469
26.11.20217.6309
29.11.20217.6454
30.11.20217.6389
01.12.20217.6000
02.12.20217.6423
03.12.20217.6250
06.12.20217.6091
07.12.20217.6545

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
 

ПО РУБРИКАМ

12:53 Курс доллара 8 декабря снижается к евро и иене в ожидании статистики по США

12:46 Фондовые биржи АТР 8 декабря закрылись уверенным ростом

12:31 Справочный курс гривны 7 декабря повышен на 6,2 коп до 27,3326 грн/$1

11:57 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.12.21

10:39 Минфин продал гособлигаций на 16,7 миллиардов

10:24 Остаток средств на корсчетах банков 08.12.21

10:21 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.12.2021

08:10 Золото дорожает 8 декабря на снижении курса доллара

07:51 Биржи США 7 декабря закрылись уверенным ростом основных индексов

07.12 На межбанковских торгах 7 декабря рынок переживал затишье

07.12 Депозитные ставки для физлиц 07.12.21

07.12 Банки в Украине заработали 60 миллиардов, из них половину получили государственные

07.12 Страховой рынок в ноябре-2021 покинули 7 рисковых страховых компаний и 4 страховщика жизни

07.12 Международные резервы Украины в ноябре возросли на 3% и достигли $30,5 млрд - НБУ

07.12 Доллар 7 декабря перешёл к укреплению к евро

• дальше…

13:46 Великобритания оставит без связи большинство владельцев кнопочных телефонов

13:40 В Германии новым федеральным канцлером избран Олаф Шольц

13:36 Украина отменяет ограничения на белорусский импорт автомобилей

10:48 В Конгрессе США принят оборонный бюджет с помощью для Украины

09:00 Швейцария снова привлечет армию для борьбы с пандемией

08:56 Германия закроет «Северный поток - 2» в случае вторжения РФ в Украину

08:26 Видеоконференция Байден-Путин. Очередная «зрада», которой не было

07.12 США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да

07.12 Беларусь ввела продуктовое эмбарго против «недружественных стран»

07.12 США планируют выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине

07.12 ЕС грозит России санкциями за любую новую агрессию против Украины

07.12 Байден планирует поговорить с Зеленским в четверг, а также проинформировал западных лидеров о переговорах с Путиным

07.12 Переговоры Путина и Байдена: что о них рассказали Белый дом и Кремль

07.12 Власти Израиля усилили надзор за экспортом кибертехнологий

07.12 Партии нового правительства ФРГ подписали коалиционное соглашение

• дальше…

06.12 Бюджет Программы медгарантий в 2022г увеличен на 33,8 млрд грн – НСЗУ

06.12 Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

03.12 Кличко анонсировал новые цены на проезд в Киеве после окончания отопительного сезона

01.12 Республика Корея определила Украину как приоритетную в предоставлении техпомощи

30.11 Введения бустерной дозы можно ожидать с января-февраля 2022г – Ляшко

30.11 Интеллектуальная граница: Как строят стену на границе с Россией и Беларусью

24.11 «Слуга» Анна Бондарь: Риски снижения качества строительства становятся еще серьезней

23.11 Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

23.11 Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

19.11 Вместе с Разумковым и «Майбахом». Как Кличко отбился от новой атаки Зеленского

17.11 Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

17.11 С декабря в водительских удостоверениях появится новая отметка

17.11 36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

17.11 Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

16.11 С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

• дальше…

13:50 Венецианская комиссия перенесла публикацию выводов о законе «об олигархах» на 2022 год

13:26 Суд разрешил задержание экс-министра энергетики Демчишина по делу о содействии террористическим организациям

11:29 Беларусь, Арахамия, транзит: как «прокладка» из ОАЭ зарабатывает 40% маржи на поставках э/э в Украину

10:57 Декабрьское дежавю: денег на все расходы в бюджете может не хватить

10:48 В Конгрессе США принят оборонный бюджет с помощью для Украины

10:42 Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни – Марченко

08:34 Спецрежим хоздеятельности на Донетчине и Луганщине: в Раде зарегистрировали законопроект

08:26 Видеоконференция Байден-Путин. Очередная «зрада», которой не было

07.12 Пророчество мольфарки. Зачем Коломойский пугает Зеленского Юлией Тимошенко

07.12 США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да

07.12 США планируют выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине

07.12 ЕС грозит России санкциями за любую новую агрессию против Украины

07.12 Байден планирует поговорить с Зеленским в четверг, а также проинформировал западных лидеров о переговорах с Путиным

07.12 Переговоры Путина и Байдена: что о них рассказали Белый дом и Кремль

07.12 Рада не успеет принять «экономический паспорт» до конца года – Стефанчук

• дальше…

13:05 Японцы придумали систему автоматического обогрева фар и фонарей

09:59 Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT

09:08 Флагманские чипы Snapdragon 8 Gen 1 будет производить не только Samsung, но и TSMC

07.12 Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности. Ни одного Redmi и Xiaomi в лидерах AnTuTu

07.12 Toyota GR Yaris перевели на водород

07.12 Власти Израиля усилили надзор за экспортом кибертехнологий

07.12 Кроссовер Toyota Corolla обзавелся новой системой полного привода

07.12 Toyota построит в США завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $1,29 миллиарда

07.12 Маски и социальная дистанция - помогают или нет? Новые данные ученых

06.12 С 2025 года в Корее пожилых граждан будут тестировать с помощью симуляторов виртуальной реальности, прежде чем выпускать на дороги

06.12 Киберкомандование США публично признало кибератаки против вымогателей

06.12 Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

06.12 SpaceX празднует победу: установлен рекорд по количеству запусков Falcon 9

06.12 В Норвегии почти перестали покупать машины исключительно с ДВС

06.12 Китайские автомобили Geely возвращаются на украинский рынок после 10 лет перерыва

• дальше…

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно