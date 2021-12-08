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Золото дорожает 8 декабря на снижении курса доллара
08:10 08.12.2021 |
Цена золота растет в среду утром на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 6,5 доллара, до 1791,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,04%, до 22,532 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 96,17 пункта.
Однако на рынке растут ожидания, что ФРС США ускорит сворачивание выкупа активов и повысит базовую ставку в следующем году на фоне высокой инфляции, отмечают аналитики ICICI Securities, которых цитирует газета Wall Street Journal. Это может укрепить доллар, что сделает золото менее выгодным для держателей других валют.
Следующее заседания Федеральной резервной системы США запланировано на 15 декабря.
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