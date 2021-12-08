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Доллар дешевеет 8 декабря на снижении доходности гособлигаций США
08:03 08.12.2021 |
Курс доллара в среду утром снижается на уменьшении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET курс евро к доллару рос до 1,1292 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1263 доллара. Курс доллара к иене снижался до 113,5 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,21%, до 96,17 пункта.
Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,463% с уровня предыдущего закрытия в 1,48%.
Кроме того, ослабление опасений по поводу штамма COVID-19 "омикрон" способствует возвращению инвесторов к рисковым активам, в то время как доллар является валютой-убежищем.
Одним из главных событий этой недели для валютных трейдеров станут пятничные данные по инфляции в США. Аналитики полагают, что потребительские цены в ноябре ускорили рост до 6,7% в годовом выражении с 6,2% в октябре.
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