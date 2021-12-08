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На межбанковских торгах 7 декабря рынок переживал затишье
23:55 07.12.2021 |
В отсутствие существенных факторов влияния на курс гривна укреплялась. Однако ситуация может кардинально измениться в зависимости от переговоров президентов США и РФ.
Официальный курс доллара на среду, 8 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,33 грн/$, что на 4 копейки ниже показателей вторника.
Евро также подешевел на целых 18 копеек и теперь стоит 30,72 грн/€.
Курс в межбанке
Межбанковские торги вторника, 7 декабря, прошли неожиданно спокойно и ровно.
Как заметила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчаr, в течение всей сессии с расчетами TOD (день в день) котировки удерживались в довольно узком, если сравнивать с последними неделями, коридоре 27,28-27,35 грн/$.
Первая сделка в терминале Bloomberg сегодня прошла по курсу 27,29 грн/$. После нее котировки быстро поднялись до отметок 27,33-27,35 грн/$ ввиду активных покупок и спекулятивных настроений на рынке.
Однако на этих уровнях активизировались продавцы, вследствие чего курс скорректировался до коридора 27,3-27,32 грн/$.
"В течение дня отмечалось еще несколько волн роста котировок, однако выше отметки 27,35 грн/$ курс сегодня не поднимался", - констатирует казначей.
Он добавляет, что, как и на торгах в понедельник, во вторник котировки начали динамично снижаться, когда активность покупателей свелась к минимуму. К завершению сессии TOD котировки достигли уровней 27,27-27,29 грн/$.
При этом общий объем торгов оказался немного выше показателей понедельника - за вторник через Bloomberg заключили сделок на $197 млн. Впрочем, этот уровень соответствует средним показателям для вторника и не позволяет говорить о дополнительных факторах влияния на курсовые тренды.
Банкир также указала на результаты сегодняшнего ОВГЗ аукциона - Минфин привлек в бюджет 16,6 млрд грн. Однако большая часть этих средств была получена за счет размещения коротких бумаг в гривне и инвалюте. Длинные выпуски, отметила банкир, сегодня существенным спросом не пользовались - а спрос на них обычно формируют нерезиденты.
Это означает, что фактор ОВГЗ не окажет существенного влияния на курс и в ходе торгов в среду.
"В целом, с начала недели на рынке отмечается незначительное преобладание предложения над спросом, что и приводит к умеренному укреплению гривны на межбанке. Без дополнительных источников спроса и факторов влияния подобные тенденции будут сохраняться на рынке и завтра", - подытожила Волуйчак.
В свою очередь один из участников рынка на условиях анонимности высказал нам мнение, что ход завтрашних торгов скорее всего будет зависеть от реакции игроков на результаты переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Собеседник допустил, что на чрезмерные дисбалансы котировок, в случае их возникновения, должен среагировать Нацбанк. Но при этом на торгах во вторник вполне вероятны смещения курса в пределах 10-15 копеек - как в сторону снижения, так и роста.
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