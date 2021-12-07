Финансовые новости
- |
- 07.12.21
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Международные резервы Украины в ноябре возросли на 3% и достигли $30,5 млрд - НБУ
Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря 2021 года, по предварительным данным, составили $30,549 млрд (в эквиваленте), что на 3% больше, чем на начало ноября этого года ($29,654 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные во вторник.
"По состоянию на 1 декабря 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили $30,549. В ноябре они выросли на 3%, прежде всего благодаря поступлению второго транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by объемом 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ)", - поясняется в сообщении.
Как отмечает Нацбанк, на динамике ноябрьских резервов отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $481,7 млн (в эквиваленте).
Уточняется, что $251,3 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, $145,2 млн - на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП), а остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.
Кроме того, в ноябре правительство и Нацбанк уплатили $145,2 млн в пользу МВФ.
Вместе с тем в ноябре валютные поступления в пользу правительства составили $493,1 млн (в эквиваленте), в том числе EUR250 млн - транш от Cargill Financial Services International, Inc. и EUR167,4 млн - от размещения внутренних гособлигаций.
Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В целях сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк выкупил на валютном рынке $1 млрд 177,8 млн и продал $792,6 млн. В целом по итогам ноября объем чистой покупки валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $385,2 млн.
Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость сократилась на $135,6 млн (в эквиваленте), свидетельствуют данные НБУ.
Как отметил регулятор, объем международных резервов покрывает четыре месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Нацбанка.
Помимо этого НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в ноябре выросли на $290 млн, или на 1,4%, - до $20,327 млрд.
Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, ЧМР - $18,114 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гречка, мука, молоко. Как государство будет регулировать цены
|Почему мольфарка на канале Коломойского предсказала Зеленскому политическую смерть
|Зачем Резников заговорил о военных США, Канады и Британии в Харькове и Мариуполе
|Новая реальность без монобольшинства: Когда Зеленский объявит очередной «госпереворот»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 07.12.21
|Банки в Украине заработали 60 миллиардов, из них половину получили государственные
|Страховой рынок в ноябре-2021 покинули 7 рисковых страховых компаний и 4 страховщика жизни
|Международные резервы Украины в ноябре возросли на 3% и достигли $30,5 млрд - НБУ
|Доллар 7 декабря перешёл к укреплению к евро
|Объем переданной через блокчейн биткоина стоимости достиг $8,89 трлн
Это интересно
|Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию
|SpaceX празднует победу: установлен рекорд по количеству запусков Falcon 9
|В Норвегии почти перестали покупать машины исключительно с ДВС
|Китайские автомобили Geely возвращаются на украинский рынок после 10 лет перерыва
|Глава Qualcomm рассчитывает на спад дефицита полупроводников в следующем году
|Сотни вредоносных узлов Tor используются для деанонимизации пользователей
|AnTuTu опубликовала ноябрьский рейтинг производительности смартфонов — рынок замер в ожидании Snapdragon 8 Gen 1