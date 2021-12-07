Международные резервы Украины в ноябре возросли на 3% и достигли $30,5 млрд - НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря 2021 года, по предварительным данным, составили $30,549 млрд (в эквиваленте), что на 3% больше, чем на начало ноября этого года ($29,654 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные во вторник.

"По состоянию на 1 декабря 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили $30,549. В ноябре они выросли на 3%, прежде всего благодаря поступлению второго транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by объемом 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ)", - поясняется в сообщении.

Как отмечает Нацбанк, на динамике ноябрьских резервов отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $481,7 млн (в эквиваленте).

Уточняется, что $251,3 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, $145,2 млн - на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП), а остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, в ноябре правительство и Нацбанк уплатили $145,2 млн в пользу МВФ.

Вместе с тем в ноябре валютные поступления в пользу правительства составили $493,1 млн (в эквиваленте), в том числе EUR250 млн - транш от Cargill Financial Services International, Inc. и EUR167,4 млн - от размещения внутренних гособлигаций.

Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В целях сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк выкупил на валютном рынке $1 млрд 177,8 млн и продал $792,6 млн. В целом по итогам ноября объем чистой покупки валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $385,2 млн.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость сократилась на $135,6 млн (в эквиваленте), свидетельствуют данные НБУ.

Как отметил регулятор, объем международных резервов покрывает четыре месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Нацбанка.

Помимо этого НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в ноябре выросли на $290 млн, или на 1,4%, - до $20,327 млрд.

Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, ЧМР - $18,114 млрд.

