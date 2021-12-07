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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.12.2021
11:23 07.12.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 декабря 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Ощадбанк
|27,2800
|Приватбанк
|26,5482
|Банк Сич
|27,2800
|Банк Сич
|27,3700
|Укрстройинвестбанк
|27,2500
|Укрэксимбанк
|27,3700
|Приватбанк
|27,2500
|Правекс
|27,3800
|Правекс
|27,2500
|Укрстройинвестбанк
|27,3800
|Укрэксимбанк
|27,2200
|OTP Bank
|27,4000
|Креди Агриколь
|27,2200
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4000
|Форвард банк
|27,2000
|Креди Агриколь
|27,4000
|Пивденный
|27,2000
|Форвард банк
|27,4000
|Альфа-банк
|27,2000
|Аккордрбанк
|27,4500
|OTP Bank
|27,2000
|Глобус
|27,4500
|Глобус
|27,1500
|Пивденный
|27,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1500
|Альфа-банк
|27,5000
|Аккордрбанк
|27,1500
|Украинский Капитал
|27,5000
|Украинский Капитал
|27,1000
|Ощадбанк
|27,5600
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Форвард банк
|30,8000
|Правекс
|30,8500
|Укрстройинвестбанк
|30,7300
|Укрстройинвестбанк
|30,8500
|Банк Сич
|30,7000
|Банк Сич
|30,8800
|Креди Агриколь
|30,6700
|Банк инвестиций и сбережений
|30,9500
|Укрэксимбанк
|30,6500
|Укрэксимбанк
|30,9500
|Правекс
|30,6500
|Креди Агриколь
|30,9700
|Банк инвестиций и сбережений
|30,6500
|OTP Bank
|31,0000
|OTP Bank
|30,6500
|Аккордрбанк
|31,0000
|Приватбанк
|30,6000
|Альфа-банк
|31,0000
|Ощадбанк
|30,6000
|Глобус
|31,0000
|Глобус
|30,6000
|Форвард банк
|31,0500
|Альфа-банк
|30,6000
|Приватбанк
|31,0559
|Аккордрбанк
|30,6000
|Ощадбанк
|31,0800
|Пивденный
|30,5000
|Пивденный
|31,1000
|Украинский Капитал
|30,2000
|Украинский Капитал
|31,2000
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