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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.12.2021

11:23 07.12.2021 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 декабря 2021


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Ощадбанк 27,2800 Приватбанк 26,5482
Банк Сич 27,2800 Банк Сич 27,3700
Укрстройинвестбанк 27,2500 Укрэксимбанк 27,3700
Приватбанк 27,2500 Правекс 27,3800
Правекс 27,2500 Укрстройинвестбанк 27,3800
Укрэксимбанк 27,2200 OTP Bank 27,4000
Креди Агриколь 27,2200 Банк инвестиций и сбережений 27,4000
Форвард банк 27,2000 Креди Агриколь 27,4000
Пивденный 27,2000 Форвард банк 27,4000
Альфа-банк 27,2000 Аккордрбанк 27,4500
OTP Bank 27,2000 Глобус 27,4500
Глобус 27,1500 Пивденный 27,4500
Банк инвестиций и сбережений 27,1500 Альфа-банк 27,5000
Аккордрбанк 27,1500 Украинский Капитал 27,5000
Украинский Капитал 27,1000 Ощадбанк 27,5600

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Форвард банк 30,8000 Правекс 30,8500
Укрстройинвестбанк 30,7300 Укрстройинвестбанк 30,8500
Банк Сич 30,7000 Банк Сич 30,8800
Креди Агриколь 30,6700 Банк инвестиций и сбережений 30,9500
Укрэксимбанк 30,6500 Укрэксимбанк 30,9500
Правекс 30,6500 Креди Агриколь 30,9700
Банк инвестиций и сбережений 30,6500 OTP Bank 31,0000
OTP Bank 30,6500 Аккордрбанк 31,0000
Приватбанк 30,6000 Альфа-банк 31,0000
Ощадбанк 30,6000 Глобус 31,0000
Глобус 30,6000 Форвард банк 31,0500
Альфа-банк 30,6000 Приватбанк 31,0559
Аккордрбанк 30,6000 Ощадбанк 31,0800
Пивденный 30,5000 Пивденный 31,1000
Украинский Капитал 30,2000 Украинский Капитал 31,2000


 

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