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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 06.12.21
10:34 07.12.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 6 декабря.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|02.12
|63951.0 (7.5)
|-
|03.12
|70945.0 (7.5)
|47133.0 (8.5; 14)
|06.12
|70243.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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