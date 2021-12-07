Финансовые новости
- |
- 07.12.21
- |
- 21:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 07.12.21
10:02 07.12.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|5 ноября
|46045.2
|8 ноября
|44123.9
|9 ноября
|49643.8
|10 ноября
|43570.8
|11 ноября
|73853.2
|12 ноября
|75358.7
|15 ноября
|74083.7
|16 ноября
|63598.9
|17 ноября
|65628.8
|18 ноября
|65504.9
|19 ноября
|52243.5
|22 ноября
|47336.5
|23 ноября
|48461.2
|24 ноября
|47184.4
|25 ноября
|47822.1
|26 ноября
|49610.0
|29 ноября
|46997.4
|30 ноября
|48284.6
|1 декабря
|55288.3
|2 декабря
|43191.9
|3 декабря
|43406.7
|6 декабря
|44986.4
|7 декабря
|47392.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 7 декабря - 27,3791 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гречка, мука, молоко. Как государство будет регулировать цены
|Почему мольфарка на канале Коломойского предсказала Зеленскому политическую смерть
|Зачем Резников заговорил о военных США, Канады и Британии в Харькове и Мариуполе
|Новая реальность без монобольшинства: Когда Зеленский объявит очередной «госпереворот»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 07.12.21
|Банки в Украине заработали 60 миллиардов, из них половину получили государственные
|Страховой рынок в ноябре-2021 покинули 7 рисковых страховых компаний и 4 страховщика жизни
|Международные резервы Украины в ноябре возросли на 3% и достигли $30,5 млрд - НБУ
|Доллар 7 декабря перешёл к укреплению к евро
|Объем переданной через блокчейн биткоина стоимости достиг $8,89 трлн
Это интересно
|Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию
|SpaceX празднует победу: установлен рекорд по количеству запусков Falcon 9
|В Норвегии почти перестали покупать машины исключительно с ДВС
|Китайские автомобили Geely возвращаются на украинский рынок после 10 лет перерыва
|Глава Qualcomm рассчитывает на спад дефицита полупроводников в следующем году
|Сотни вредоносных узлов Tor используются для деанонимизации пользователей
|AnTuTu опубликовала ноябрьский рейтинг производительности смартфонов — рынок замер в ожидании Snapdragon 8 Gen 1