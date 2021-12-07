Финансовые новости
- |
- 07.12.21
- |
- 09:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото немного дешевеет 7 декабря на росте доходности гособлигаций США
08:06 07.12.2021 |
Стоимость золота слабо опускается во вторник утром за счёт увеличения доходности альтернативных "надёжных" инвестиций - гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,06%, или на 1,1 доллара, до 1778,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,27%, до 22,323 доллара за унцию.
Снижению цены на драгоценный металл способствует доходность десятилетних US Treasuries, которая выросла до 1,451% с уровня предыдущего закрытия в 1,434%, что делает эту альтернативу для "надёжных" инвестиций более привлекательной.
Кроме того, давление на цену на драгметалл оказывает ослабление опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон", поскольку инвесторы начинают возвращаться к рисковым настроениям, а спрос на активы-убежища снижается. По данным СМИ, "омикрон" пока не представляет опасности для экономики, поскольку у заразившихся им наблюдались легкие симптомы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Резников заговорил о военных США, Канады и Британии в Харькове и Мариуполе
|Новая реальность без монобольшинства: Когда Зеленский объявит очередной «госпереворот»
|Позитив недели. Наш БТР-4Е берут на учения в Германию
|Награда партбилетом. Зачем Пасечника и Пушилина сделали «единороссами»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото немного дешевеет 7 декабря на росте доходности гособлигаций США
|Евро умеренно укрепляется к доллару 7 декабря в ожидании макростатистики
|Фондовые биржи АТР в основном растут 7 декабря на фоне внешнеторговой статистики Китая
|Фондовые индексы США закрылись ростом на фоне ослабления опасений в отношении опасности «омикрона»
|На межбанке 6 декабря гривня пережила несколько всплесков роста, после чего закрыла сессию ниже котировок открытия
|А-Банк и Аккорд Банк получили от НБУ письменные предостережения за недостаточный финмониторинг
Это интересно
|Сотни вредоносных узлов Tor используются для деанонимизации пользователей
|AnTuTu опубликовала ноябрьский рейтинг производительности смартфонов — рынок замер в ожидании Snapdragon 8 Gen 1
|Пятидверный Suzuki Jimny все-таки появится
|Samsung активно переходит на водонепроницаемые смартфоны, даже в недорогом сегменте
|Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 800 голов
|Учёные придумали, как выпускать экологически чистые солнечные панели из органических материалов
|В Южной Корее хакер взламывал камеры умных домов и продавал интимное видео