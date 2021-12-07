Золото немного дешевеет 7 декабря на росте доходности гособлигаций США

Стоимость золота слабо опускается во вторник утром за счёт увеличения доходности альтернативных "надёжных" инвестиций - гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.23 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,06%, или на 1,1 доллара, до 1778,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,27%, до 22,323 доллара за унцию.

Снижению цены на драгоценный металл способствует доходность десятилетних US Treasuries, которая выросла до 1,451% с уровня предыдущего закрытия в 1,434%, что делает эту альтернативу для "надёжных" инвестиций более привлекательной.

Кроме того, давление на цену на драгметалл оказывает ослабление опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон", поскольку инвесторы начинают возвращаться к рисковым настроениям, а спрос на активы-убежища снижается. По данным СМИ, "омикрон" пока не представляет опасности для экономики, поскольку у заразившихся им наблюдались легкие симптомы.