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Евро умеренно укрепляется к доллару 7 декабря в ожидании макростатистики
08:04 07.12.2021 |
Курс евро слабо растёт по отношению к доллару в преддверии выхода макроэкономических данных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 EET курс евро к доллару растёт до 1,1288 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1285 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 113,63 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,46 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,08%, до 96,25 пункта.
Аналитики ожидают, что совокупный ВВП 19 стран еврозоны, согласно окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2% - в квартальном.
Затем будут обнародованы данные индекса доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель сократится до 25,3 пункта со значения ноября в 31,7 пункта. Также будет опубликована статистика промышленного производства в стране в октябре, ожидается, что показатель вырос на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,1% в сентябре.
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