На межбанке 6 декабря гривня пережила несколько всплесков роста, после чего закрыла сессию ниже котировок открытия

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на вторник, 7 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,37 грн/$, что на 8 копеек превышает показатели понедельника.

Евро также подорожал на 8 копеек и теперь стоит 30,9 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка на межбанковских торгах в понедельник через терминал Bloomberg прошла по курсу 27,35 грн/$.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, уже с первых минут торгов, на фоне их невысокой активности, котировки быстро выросли до уровней 27,4-27,42 грн/$.

Тем не менее курс не смог удержаться на этих уровнях даже нескольких минут - незадолго до 10 часов котировки опустились в коридор 27,38-27,4 грн/$.

Казначей отмечает, что, невзирая на относительный баланс спроса и предложения на торгах в понедельник, в первой половине дня было зафиксировано еще несколько всплесков активности покупателей, поднимавших котировки выше 27,4 грн/$.

"Однако каждый такой скачок неизменно сопровождался снижением курса - реального объема спроса сегодня не было достаточно, чтобы удержать восходящий курсовой тренд", - пояснила банкир.

Более того, после обеда котировки начали плавно опускаться, так основной объем спроса был удовлетворен. К 15 часам котировки вернулись к уровню открытия сегодняшних торгов - 27,34-27,36 грн/$.

"К этому моменту на торгах осталось совсем немного покупателей. Потому в оставшиеся полчаса сессии TOD (расчеты день в день) курс опускался еще динамичней", - добавила Волуйчак.

По ее словам, завершилась сессия с расчетами TOD котировками на уровне 27,3-27,31 грн/$.

Объем торгов, прошедших через Bloomberg, в понедельник существенно сократился: за день было проведено сделок на $165 млн, что почти вдвое меньше показателей пятницы и даже несколько ниже средних показателей, фиксируемых в понедельник.

Касательно торгов во вторник, то если на них не возникнет непредвиденных источников спроса, тренд на укрепление гривны будет усиливаться.

"Значительные объемы предложения, отложенного в период роста котировок доллара, а также ограниченный спрос со стороны импортеров потенциально могут привести к существенному дисбалансу", - заметила Волуйчак, но при этом добавила, что декабрь крайне трудно прогнозируемый месяц с точки зрения курсовых колебаний.

Казначей полагает, что высокая волатильность на торгах вторника будет сохраняться. По ее оценкам, сессия пройдет в рамках 27,2-27,45 грн/$.