Украинцы в ноябре увеличили чистую покупку валюты до $365 млн, у компаний вновбь набирают популярность форварды – НБУ

Чистая покупка населением Украины валюты в ноябре 2021 года достигла $365,3 млн по сравнению с $65,9 млн в октябре и стала самым высоким показщателем в этом году, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) на его сайте.

Согласно им, покупка наличной валюты в ноябре выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 14,1%, или на $265,4 млн – до $2,142 млрд, а продажа – на 3,1%, или на $56,1 млн, до $1,866 млрд.

Еще выше в ноябре была динамика операций населения с безналичной валютой: покупка увеличилась на 40,3% – до $555,8 млн, тогда как продажа – на 17,6%, до $466,4 млн.

Однако в целом за 11 месяцев этого года население больше продало валюты, чем купило на $1,279 млрд.

Данные Нацбанка также демонстрируют значительный рост в минувшем месяце форвардной покупки валюты клиентами банков: она выросла почти вдвое по сравнению с октябрем и достигла рекордно высокого значения как в этом году, так и за всю историю – $605,5 млн.

В относительном выражении рост контрактов на условиях "форвард" был не столь значителен – до 5,6%, что связано в целом с увеличением объема операций клиентов с безналичной валютой в ноябре до рекордно высокого уровня: покупка – $10,81 млрд, продажа – $11,29 млрд.

Рекордным ноябрь этого года также стал и в целом по объему операций банков на валютном рынке – $11,91 млрд.

Как сообщалось, в ноябре официальный курс гривни ослаб с 26,2767 грн/$1 до 27,2142 грн/$1.