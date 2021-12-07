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Европейский центробанк обновит дизайн банкнот евро
16:46 06.12.2021 |
Европейский центральный банк планирует изменить дизайн банкнот евро после проведения консультаций с европейскими гражданами, а процесс, как ожидается, завершится в 2024 году.
Об этом говорится в заявлении ЕЦБ, которым располагает "Европейская правда".
Процесс редизайна начнется с создания фокус-групп, которым будет поручено собрать мнения людей со всей еврозоны о возможных темах для будущих банкнот евро.
Тематическая консультативная группа, в которую войдут по одному эксперту от каждой страны еврозоны, затем представит краткий список новых тем управляющему совету ЕЦБ.
Члены консультативной группы уже назначены ЕЦБ на основе предложений национальных центральных банков еврозоны и представляют разные отрасли, такие как история, естественные и социальные науки, изобразительное искусство и технологии.
"Банкноты евро никуда не денутся. Они - ощутимый и видимый символ того, что мы вместе в Европе, особенно во времена кризиса, и на них по-прежнему есть большой спрос. Через 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев всех возрастов и происхождения", - сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард.
Современный дизайн банкнот евро основан на теме "эпох и стилей", представленной окнами, дверными проемами и мостами.
Дизайн банкнот евро - политически чувствительный вопрос. В типичных изображениях на банкнотах - например, знаменитых поэтов, композиторов или построек - есть риск того, что то или иное государство почувствует себя недостаточно представленным или недооцененным.
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