Институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн

Неназванная трейдинговая фирма утром 4 декабря сократила позиции в биткоине на $500 млн. Это привело к «агрессивным» ликвидациям на рынке деривативов на $1,3 млрд в диапазоне от $42 000 до $51 000, пишет The Block.

Объем открытого интереса менее чем за час опустился с $21,6 млрд до $16,7 млрд, согласно изданию.

Данные: The Block. Coinglass.

«У всех был хороший год. Те, кто пришел из традиционных финансов, следят за макроэкономическим фоном, который стал выглядеть шатким», - объяснила Айя Канторович, исполнительный директор биткоин-биржи FalconX.

По мнению топ-менеджера, покупательский интерес с ориентацией на долгосрочный горизонт сохраняется.

4 декабря цена биткоина в моменте упала до $42 000. Вслед за первой криптовалютой в красной зоне оказались почти все цифровые активы из топ-10 по капитализации.



