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Остаток средств на корсчетах банков 06.12.21
10:21 06.12.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|5 ноября
|46045.2
|8 ноября
|44123.9
|9 ноября
|49643.8
|10 ноября
|43570.8
|11 ноября
|73853.2
|12 ноября
|75358.7
|15 ноября
|74083.7
|16 ноября
|63598.9
|17 ноября
|65628.8
|18 ноября
|65504.9
|19 ноября
|52243.5
|22 ноября
|47336.5
|23 ноября
|48461.2
|24 ноября
|47184.4
|25 ноября
|47822.1
|26 ноября
|49610.0
|29 ноября
|46997.4
|30 ноября
|48284.6
|1 декабря
|55288.3
|2 декабря
|43191.9
|3 декабря
|43406.7
|6 декабря
|44986.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 6 декабря - 27,2981 грн
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