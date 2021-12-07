В ночь на 4 декабря произошло падение рынка криптовалют на 22%

В ходе сессии биткоин упал до $41 967,5.

Как пишет reuters, падение произошло после нестабильной недели на финансовых рынках. Мировые акции и доходность эталонных облигаций США упали в пятницу после того, как данные показали, что рост рабочих мест в США замедлился в ноябре, а вариант коронавируса Omicron держал инвесторов в напряжении.

Колебания цифровых активов происходят в период общей нестабильности на финансовых рынках: резкий рост инфляции вынуждает центробанки ужесточать кредитно-денежную политику. В частности, отметилось падение (10-20 %) акций техногигантов, включая Tesla, NVIDIA, Netflix и Meta. Ещё одним фактором стал новый штамм коронавируса. По оценкам Bloomberg, мировое падение акций сейчас составляет около 4 %.

Согласно платформе Coinglass.com, в субботу было ликвидировано криптовалютных активов на сумму около $2,4 млрд, и это максимум с 7 сентября.