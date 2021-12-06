Финансовые новости
- |
- 06.12.21
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 6 декабря на росте доходности американских гособлигаций
07:59 06.12.2021 |
Стоимость золота символически снижается в понедельник утром при укреплении доллара и росте доходности американского госдолга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,05%, или на 0,8 доллара, до 1783,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,02%, до 22,477 доллара за унцию.
Снижению цены на драгоценный металл способствует доходность десятилетних US Treasuries, которая выросла до 1,38% с уровня предыдущего закрытия в 1,341%, что делает эту альтернативу для "надёжных" инвестиций более привлекательной.
Кроме того, укрепляется американская валюта, что также неблагоприятно для золота, - в частности, в паре с евро она преодолел отметку в 1,13 доллара, а с японской валютой - в 113 иен. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 96,31 пункта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Наш БТР-4Е берут на учения в Германию
|Награда партбилетом. Зачем Пасечника и Пушилина сделали «единороссами»
|Исход мажоритарщиков из «Слуги народа». Когда ждать парламентского кризиса
|Забрать рубильник. Как Зеленский с помощью Рады получит новое оружие против Ахметова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар укрепляется 6 декабря на перспективах ужесточения политики ФРС США
|Фондовые биржи АТР 6 декабря закрылись в основном в минусе
|Справочный курс гривны 6 декабря понижен на 11,2 коп до 27,3946 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.12.21
|Остаток средств на корсчетах банков 06.12.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.12.2021
Это интересно
|Samsung активно переходит на водонепроницаемые смартфоны, даже в недорогом сегменте
|Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 800 голов
|Учёные придумали, как выпускать экологически чистые солнечные панели из органических материалов
|В Южной Корее хакер взламывал камеры умных домов и продавал интимное видео
|Nissan представил трековый спорткар в стиле электрокроссовера Ariya
|Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США
|Tesla представила свой самый дешёвый «электромобиль» — детский квадроцикл Cyberquad за $1900