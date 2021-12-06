Золото дешевеет 6 декабря на росте доходности американских гособлигаций

Стоимость золота символически снижается в понедельник утром при укреплении доллара и росте доходности американского госдолга, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.24 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,05%, или на 0,8 доллара, до 1783,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,02%, до 22,477 доллара за унцию.

Снижению цены на драгоценный металл способствует доходность десятилетних US Treasuries, которая выросла до 1,38% с уровня предыдущего закрытия в 1,341%, что делает эту альтернативу для "надёжных" инвестиций более привлекательной.

Кроме того, укрепляется американская валюта, что также неблагоприятно для золота, - в частности, в паре с евро она преодолел отметку в 1,13 доллара, а с японской валютой - в 113 иен. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 96,31 пункта.