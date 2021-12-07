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Доллар укрепляется 6 декабря на перспективах ужесточения политики ФРС США
13:33 06.12.2021 |
Курс доллара в понедельник днем растет по отношению к другим основным мировым валютам на перспективах ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.02 EET курс евро к доллару снижается до 1,13 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1313 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 113,25 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 112,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,08%, до 96,2 пункта.
Американская валюта укрепляется по отношению к евро и иене на перспективах ужесточения монетарной политики ФРС. Инвесторы оценивают пятничные статданные рынка труда в США. Так, безработица в стране в ноябре снизилась до 4,2% с уровня октября в 4,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 210 тысяч.
"Публикация последнего отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в пятницу предоставила дополнительные доказательства того, что экономика США продолжает восстанавливаться после первоначального негативного влияния, вызванного COVID-19", - сказал газете Wall Street Journal валютный аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman). "Эти события поддерживают планы ФРС ускорить ужесточение и способствуют укреплению доллара", - добавил эксперт.
Ранее глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось. Кроме того, он заявил, что инфляцию пора перестать называть временной. Следующее заседание регулятора запланировано на 15 декабря.
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