Котировки доллара на межбанковском рынке показывают высокую волатильность, которая перейдет и на следующую неделю

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на понедельник, 6 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,29 грн/$ - по сравнению с пятницей курс не изменился.

Евро вновь подешевел и уже на 12 копеек. Теперь его курс составляет 30,82 грн/€.

Курс на межбанке

Последние торги этой недели, 3 декабря, оказались довольно волатильными.

"Невзирая на то, что колебания курса сегодня уместились в довольно узкий коридор 27,25-27,32 грн/$, в течение дня он несколько раз менял направление, реагируя на всплески спроса и предложения", - рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Она указала, что первая сделка через терминал Bloomberg прошла в пятницу по курсу 27,25 грн/$. Однако менее чем через час торгов котировки вплотную приблизились к уровню 27,32 грн/$.

После этого начался быстрый курсовой откат, который сменился новой волной роста. В ходе этой волны котировки достигли максимальный значений дня - 27,32-27,33 грн/$.

Хотя в обед курс ненадолго опускался ниже отметки 27,3 грн/$, но сессия TOD (с расчетами день в день) завершилась котировками на уровнях 27,31-27,33 грн/$.

При этом объем торгов в Bloomberg в пятницу ощутимо вырос, заметила казначей. Всего за день через терминал заключили сделок на $292 млн.

"Но в целом спрос и предложение были сбалансированы, что демонстрирует относительно узкий, как для последних дней, курсовой коридор в течение дня", - обратила внимание Волуйчак.

Относительно торгов на следующей неделе, то они "выглядят весьма оптимистично" для украинской валюты, считает банкир. Она указывает на резко снизившуюся динамику сокращения ОВГЗ-портфеля нерезидентов.

"За минувшую неделю портфель нерезидентов уменьшился на 860 млн грн, что в четыре раза меньше показателя предыдущей недели. Крупных погашений внутренних облигаций госзайма на следующей неделе не запланировано. Да и спрос на валюту на наличном рынке в последние несколько дней начал ощутимо сокращаться", - перечисляет факторы Волуйчак.

В середине недели следует ждать усиления курсовой волатильности на торгах, так как в четверг НБУ огласит решение по учетной ставке. Однако в начале недели - "если не возникнет дополнительных непредсказуемых факторов влияния" - казначеи ждут постепенного укрепления гривны.

"Вместе с тем, на торгах до конца месяца будет сохраняться повышенная волатильность. Колебания курса в течение дня в пределах 10-15 копеек в этот период не следует воспринимать, как что-то экстраординарное", - прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

По ее мнению, торги на межбанке в понедельник будут проходить в рамках 27,17-27,42 грн/$.