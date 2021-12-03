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Продажа валюты НБУ у этом году пересекла миллиард долларов
20:44 03.12.2021 |
Нацбанк в течение недели 29 ноября - 3 декабря продал на межбанке 154,5 млн долларов, а выкупил - 5 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные валютных интервенций НБУ.
Из всего объема сделок по продаже валюты, 104,5 млн долларов НБУ совершил по единому курсу, 55 млн долларов - по лучшему.
Еще 5 млн долларов регулятор приобрел по лучшему курсу.
В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 3,6 млрд дол, продал 1,1 млрд дол.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд дол.
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