Инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000

На графике биткоина усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики. Такого мнения придерживается CEO и основатель компании Navellier & Associates с активами на $2,5 млрд Луи Навелье, пишет Business Insider.

Инвестор ведет бюллетень о рынке акций более 30 лет. С 1997 года работа по его рекомендациям со стартовых $100 000 могла бы принести прибыль в $1,67 млн, согласно данным фирмы.

Навелье насторожил сложившийся ажиотаж вокруг первой криптовалюты. В качестве примера он привел рекламную кампанию Crypto.com на $100 млн с участием Мэтта Деймона.

По мнению миллиардера, пузырь в биткоине взорвет борьба ФРС с инфляцией, которая началась с сокращения покупки активов. Последние заявления председателя Джерома Пауэлла показали, что этот процесс может завершиться на «несколько месяцев раньше, чем ожидалось».

«ФРС сворачивает программу количественного смягчения. Это должно привести к коррекции рисковых активов, в том числе биткоина. Чем быстрее Федрезерв будет двигаться, тем большую волатильность мы увидим», - пояснил он.

Навелье не исключил продолжения ноябрьской коррекции, которая приведет к глубокому медвежьему развороту.

«Я бы назвал уход ниже $46 000 (200-дневная скользящая средняя) желтым флагом. Падение под весенний минимум в $28 500 - оформлением массивной двойной вершины, которая указывает на потенциал возврата к $10 000. К слову, это соответствовало бы многим из многочисленных 80%+ откатам в его богатой истории», - написал он.

Напомним, основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц увидел в переназначении Джерома Пауэлла риск для биткоина.







