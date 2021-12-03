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Инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000
17:41 03.12.2021 |
На графике биткоина усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики. Такого мнения придерживается CEO и основатель компании Navellier & Associates с активами на $2,5 млрд Луи Навелье, пишет Business Insider.
Инвестор ведет бюллетень о рынке акций более 30 лет. С 1997 года работа по его рекомендациям со стартовых $100 000 могла бы принести прибыль в $1,67 млн, согласно данным фирмы.
Навелье насторожил сложившийся ажиотаж вокруг первой криптовалюты. В качестве примера он привел рекламную кампанию Crypto.com на $100 млн с участием Мэтта Деймона.
По мнению миллиардера, пузырь в биткоине взорвет борьба ФРС с инфляцией, которая началась с сокращения покупки активов. Последние заявления председателя Джерома Пауэлла показали, что этот процесс может завершиться на «несколько месяцев раньше, чем ожидалось».
«ФРС сворачивает программу количественного смягчения. Это должно привести к коррекции рисковых активов, в том числе биткоина. Чем быстрее Федрезерв будет двигаться, тем большую волатильность мы увидим», - пояснил он.
Навелье не исключил продолжения ноябрьской коррекции, которая приведет к глубокому медвежьему развороту.
«Я бы назвал уход ниже $46 000 (200-дневная скользящая средняя) желтым флагом. Падение под весенний минимум в $28 500 - оформлением массивной двойной вершины, которая указывает на потенциал возврата к $10 000. К слову, это соответствовало бы многим из многочисленных 80%+ откатам в его богатой истории», - написал он.
Напомним, основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц увидел в переназначении Джерома Пауэлла риск для биткоина.
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