Goldman Sachs назвал следующее крупное событие для крипторынка

Инвестиционный банк с Уолл-Стрит, Goldman Sachs, прогнозирует, что следующим крупным событием для криптовалют станут более ликвидные рынки опционов, поскольку традиционные финансовые компании все больше инвестируют в криптовалюту, сообщил глава отдела криптовалюты в банке Андрей Казанцев в ходе панельной дискуссии CoinDesk.

По его cловам, в компании наблюдают большой спрос на страхование рисков с помощью производных финансовых инструментов - опционов. По последним данным Skew, дочерней компании Coinbase, открытый интерес к опционам на биткоины составляет около $12 млрд. Еще в первой половине 2020 года этот рынок редко превышал $2 млрд.

Инвесторы используют опционы на криптовалюту, чтобы хеджировать существующие риски или принять дополнительные рыночные риски для сделок с более высокой номинальной стоимостью.

По его cловам, в компании наблюдают большой спрос на страхование рисков с помощью производных финансовых инструментов - опционов. По последним данным Skew, дочерней компании Coinbase, открытый интерес к опционам на биткоины составляет около $12 млрд. Еще в первой половине 2020 года этот рынок редко превышал $2 млрд.

Инвесторы используют опционы на криптовалюту, чтобы хеджировать существующие риски или принять дополнительные рыночные риски для сделок с более высокой номинальной стоимостью.

Опционы - это тип финансового инструмента, который называется "производным инструментом", стоимость его определяется ценой другого актива - в данном случае криптовалютой.



